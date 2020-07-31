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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ablasının doğumu ile başladı her şey...

Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır tam gaz süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak şaşırttı. Herkesin evleneceklerini düşündüğü Hande Erçel ile Murt Dalkılıç'ın ayrılığının ardındaki sır perdesi de aralandı. Ayrılığın ardından Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un hayatına yeni birisini aldığı haberleri dikkat çekmişti.

31.07.2020 15:56 - Son Güncelleme: 31.07.2020 16:07
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ablasının doğumu ile başladı her şey...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık neeni ortaya çıktı. Dedikodulara göre; her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren Murat Dalkılıç, Erçel'den beklediği yanıtı alamadı.Ünlü popçu, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile de yakından ilgilenip adeta babalık provası yapıyordu.

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ablasının doğumu ile başladı her şey...

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, popçu sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi. Bu sözler üzerine hayal kırıklığı yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, tartıştı. Fikir ayrılığını aşamayan ünlü çift, beraberliklerine de nokta koydu. Güzel oyuncu, her ne kadar "Dostluğumuz sürüyor" dese de ünlü popçunun Erçel'e çok kırgın olduğu söyleniyor. İşte bebek için erken olduğunu düşünen Hande Erçel ve ünlülerin yaşları...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ablasının doğumu ile başladı her şey...

SERENAY SARIKAYA

1 Temmuz 1991

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ablasının doğumu ile başladı her şey...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Ablasının doğumu ile başladı her şey...
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