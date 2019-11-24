Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı

Ebru Gündeş'in kızı Alara, Bebek'te objektiflere takıldı. Yıllardır kızını kameralardan uzak tutmaya çalışan 45 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş bu kez başarılı olamadı. Haftanın 3 günü 2'şer saat İngilizce dersi aldığı bir binadan bakıcısıyla çıkan 8 yaşındaki Alara, özel şoförlü araca binerken objektife yansıdı. Şoför, muhabirleri fark edince panikledi. Küçük kızın özel şoförü görevini yapmakta olan basın mensuplarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu arada Ebru Gündeş'in yıllarca basından uzak kalması için yoğun çaba sarf ettiği kızı Alara'nın bir hayli büyüdüğü gözlendi. Alara'nın büyüdükçe annesine benzemesi de gözden kaçmadı. Gündeş kızı Alara'yı basından saklamak için yıllarca uğraştı. Hatta sanatçı, bu yaz Bodrum tatilinde kızını göstermemek için yüzünü gizlemişti. İşte herkesin merak ettiği Ebru Gündeş'in küçük kızı Alara...