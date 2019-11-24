Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

Müge Boz, daha önce yaptığı açıklamada bebeğinin cinsiyetini öğrenmediklerini ve doğumda öğreneceklerini açıklamıştı. İşte Müge Boz'un daha önce bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olduğunda bebeğinin cinsiyetiyle ilgili yaptığı o açıklama;