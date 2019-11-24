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Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

Müge Boz doğum yaptı. Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu aşkı Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen ünlü oyuncu Müge Boz anne oldu. 35 yaşındaki Müge Boz, hamile olduğunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Müge Boz ile Caner Erdeniz, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeme kararı almışlardı. Herkes Müge Boz'un bebeğinin cinsiyetini merak ederken beklenen haber geldi. Müge Boz bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz'in kızının adı...

24.11.2019 11:36 - Son Güncelleme: 24.11.2019 11:52
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

Basketbolcu Caner Erdeniz'le geçtiğimiz Haziran ayında Barselona'da evlenen Müge Boz, anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini 'doğumda öğreneceğiz' diyen Müge Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

Beşiktaş'ta özel bir hastanede doğum yapan oyuncu ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

Çift, 53 cm. ve 3 kilo 500 gr. dünyaya gelen kızlarına Vina adını verdi.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

VİNA İSMİ ANLAMI NEDİR?

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina "biz şimdi" demek.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina'nın kökeni İngilizcedir.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı

Müge Boz, daha önce yaptığı açıklamada bebeğinin cinsiyetini öğrenmediklerini ve doğumda öğreneceklerini açıklamıştı. İşte Müge Boz'un daha önce bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olduğunda bebeğinin cinsiyetiyle ilgili yaptığı o açıklama;

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