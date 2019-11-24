Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz anne oldu! İşte Müge Boz'un bebeğinin adı
Müge Boz doğum yaptı. Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu aşkı Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen ünlü oyuncu Müge Boz anne oldu. 35 yaşındaki Müge Boz, hamile olduğunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Müge Boz ile Caner Erdeniz, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeme kararı almışlardı. Herkes Müge Boz'un bebeğinin cinsiyetini merak ederken beklenen haber geldi. Müge Boz bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İşte Müge Boz ile Caner Erdeniz'in kızının adı...
24.11.2019 11:36
- Son Güncelleme: 24.11.2019 11:52
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