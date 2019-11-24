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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi şoke etti!

Çocuklar Duymasında yer edinen Pınar Altuğ gündemden bir türlü düşmüyor. Pınar Altuğ'un hayranları özel yaşamına dair her ayrıntıları merak ediyor. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilgili yaptığı itiraflarla gündemi salladı. Yağmur Atacan ile ilk aşkım dizisinde tanıştıklarını özetleyenPınar Altuğ, eski eşiyle fanatiklerini hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi kim çıktı! İşte Pınar Altuğ'un eski eşi… Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında miss turkey seçilen altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

24.11.2019 11:16 - Son Güncelleme: 24.11.2019 11:16
Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı!

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı!

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı!

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı!

Umut Elçioğlu - Pınar Altuğ

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