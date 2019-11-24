İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi şoke etti!
Çocuklar Duymasında yer edinen Pınar Altuğ gündemden bir türlü düşmüyor. Pınar Altuğ'un hayranları özel yaşamına dair her ayrıntıları merak ediyor. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilgili yaptığı itiraflarla gündemi salladı. Yağmur Atacan ile ilk aşkım dizisinde tanıştıklarını özetleyenPınar Altuğ, eski eşiyle fanatiklerini hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi kim çıktı! İşte Pınar Altuğ'un eski eşi… Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında miss turkey seçilen altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.