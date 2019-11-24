İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi şoke etti!

Çocuklar Duymasında yer edinen Pınar Altuğ gündemden bir türlü düşmüyor. Pınar Altuğ'un hayranları özel yaşamına dair her ayrıntıları merak ediyor. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilgili yaptığı itiraflarla gündemi salladı. Yağmur Atacan ile ilk aşkım dizisinde tanıştıklarını özetleyenPınar Altuğ, eski eşiyle fanatiklerini hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi kim çıktı! İşte Pınar Altuğ'un eski eşi… Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında miss turkey seçilen altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

24.11.2019 11:16 - Son Güncelleme: 24.11.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





