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Gamze Özçelik karantina günlerinde evinde çay kalmadığı için... "Bu aklıma Afrika'nın çöllerini getirdi"

Son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Gamze Özçelik'in özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik, karantina günleri hakkında çok önemli bir konuya değindi. Gamze Özçelik, karantina günlerini bir fırsata çevirmeyi önerirken, evde yaşadığı bir anını paylaştı ve "Bu aklıma Afrika'nın çöllerini getirdi. Bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşıyordu. Bu bize yoksulları, insan olduğumuzu, birlik beraberliği hatırlatır." dedi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in defalarca görüntülenen Meltem Özçelik de sosyal medyanın merak ettiği isimlerden oldu.

12.04.2020 14:07 - Son Güncelleme: 12.04.2020 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





