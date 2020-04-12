Gamze Özçelik karantina günlerinde evinde çay kalmadığı için... "Bu aklıma Afrika'nın çöllerini getirdi"
Son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Gamze Özçelik'in özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik, karantina günleri hakkında çok önemli bir konuya değindi. Gamze Özçelik, karantina günlerini bir fırsata çevirmeyi önerirken, evde yaşadığı bir anını paylaştı ve "Bu aklıma Afrika'nın çöllerini getirdi. Bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşıyordu. Bu bize yoksulları, insan olduğumuzu, birlik beraberliği hatırlatır." dedi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in defalarca görüntülenen Meltem Özçelik de sosyal medyanın merak ettiği isimlerden oldu.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok aileye el uzatan Gamze Özçelik, karantina günlerini bir fırsata çevirmeyi önerdi. Özçelik, "Evde çay kalmadığından dünkü çayı demledik. Bu aklıma Afrika'nın çöllerini getirdi. Bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşıyordu. Bu bize yoksulları, insan olduğumuzu, birlik beraberliği hatırlatır." dedi.
Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde dei şimdilerde ikinci kez Survivor heyecanı yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti ve kendisine bambaşka bir hayat çizdi. Özçelik'in kardeşi olup olmadığı merak konusu olurken, ünlü ismin kendisine benzeyen bir kız kardeşi olduğunu görenler şaşırdı.