Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor: "Koca kız olmuş"
Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor... Ebru Gündeş'in kızı Alara 11 yaşında koca kız oldu. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" , "Ebru Gündeş'in kopyası" , "Annesinin ikizi gibi" yorumlarına neden olan Ebru Gündeş'in kızı Alara sosyal medya gündeminde. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan ve velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...
Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab annesinin minyatürü oldu çıktı! Görenlerin ağzı açık kalıyor, "Koca kız olmuş" , "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" yorumları havada uçuşuyor.
2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti.
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Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi.
Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.
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