Ebru Gündeş'in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: 'Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...'

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı. İddiaya göre ikili, Rassan Khoshnaw'ın ilesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış ancak aşkları onları yeniden bir araya getirmiş.