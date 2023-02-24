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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: 'Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...'

Ebru Gündeş'in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: 'Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...'

Ebru Gündeş'in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var... Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş'in eski sevgilileri merak konusu oldu. Kendisinden yaşça küçük Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş bakın bir dönem hangi isimlerle anılmış...

24.02.2023 17:05 - Son Güncelleme: 24.02.2023 17:20
Ebru Gündeş’in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...

'HAKAN ALTUN, UCHE, KEREM ALIŞIK, OSMANTAN ERKIR..."

Ebru Gündeş'in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var...

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Ebru Gündeş’in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı. İddiaya göre ikili, Rassan Khoshnaw'ın ilesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış ancak aşkları onları yeniden bir araya getirmiş.

Ebru Gündeş’in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...

2021 yılında kızının babası olan Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, 'yasak aşk' krizinin ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde Hadise ile bir araya gelmişti.

Ebru Gündeş’in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...

Acun Ilıcalı'nın isteğiyle tv8 adına ortak yayına katılan Hadise, Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ihanet ettiği eski dostu Ebru Gündeş ile uzun zaman sonra ilk kez aynı ortamda bulundu.

Ebru Gündeş’in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var: ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık, Osmantan Erkır...

Ebru Gündeş yayından gider gitmez peşinden Hadise stüdyoya giriş yaptı. Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in eski aşkları merak konusu oldu.

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