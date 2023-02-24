Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın sır gibi sakladığı ablasına bakın! Görenin nutku tutuldu! “Güzellik genetik” dedirtti...
Hande Soral, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterini canlandıran ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın hayatı merak edildi. Dizinin ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündeme gelen Alişan'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Alişan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ablasını görünce ise hayran kaldı. Abla-kardeş için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte İlayda Alişan'ın sır gibi sakladığı ablası...
24.02.2023 18:55 - Son Güncelleme: 24.02.2023 18:55
ATV'de yayınlanan teş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterini canlandıran ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın hayatı merak edildi.
Dizinin ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündeme gelen Alişan'ın özellikle ailesi merak konusu oldu.