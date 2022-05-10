Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılan Petek Dinçöz ortalığı yıktı geçti! Süper minili pozu olay! "Heykel gibi kadınsın”
Son dönemlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanmıştı. Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Bu süreçte Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karıştı. Ancak Zarrab'ın avukatı iddiayı yalanladı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dinçöz ise sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Dinçöz, mini şortuyla verdiği bir pozunu yayınladı. Paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan şarkıcı için "Heykel gibi kadınsın" yorumu yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
10.05.2022 18:48 - Son Güncelleme: 10.05.2022 18:48
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı.
Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Oğlunun eğitimi için buraya yerleşen Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak Zarrab'ın avukatı iddiayı yalanladı