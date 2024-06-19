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Ebru Gündeş'in eski aşk defterinde bakın kimler var! Görenlerin ağzı açık kaldı 'Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık..."

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eski sevgilileri, hayranlarının ve magazin dünyasının merak konusu oldu. 2024 yılında iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in aşk defteri oldukça ilgi çekici isimlerle dolu. İşte Ebru Gündeş'in geçmişte ilişki yaşadığı ünlü isimler...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 22:41 Güncelleme 19 Haziran 2024, 22:59
Ebru Gündeş’in eski aşk defterinde bakın kimler var! Görenlerin ağzı açık kaldı ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık... 1

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eski sevgililerini görenlerin ağzı açık kaldı! Aşk defterinde bakın kimler var...

Ebru Gündeş’in eski aşk defterinde bakın kimler var! Görenlerin ağzı açık kaldı ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık... 2

Hem sahne performansı hem de sesiyle milyonlar tarafından takip edilen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş özel hayatıyla araştırılmaya devam ediliyor.

Ebru Gündeş’in eski aşk defterinde bakın kimler var! Görenlerin ağzı açık kaldı ’Hakan Altun, Uche, Kerem Alışık... 3

Özel hayatında son olarak gönlünü iş insanı Murat Özdemir'e kaptıran Ebru Gündeş'in eski aşk defterleri bir döneme damga vurmuştu.

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