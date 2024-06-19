Pınar Altuğ siyah bikinisiyle teknede görüntülendi! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile tatil hallerine bakın...

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile birlikte çıktığı tatilde objektiflere yansıdı. Ara ara sosyal medya hesabından tekneden tatil görüntülerini paylaşan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile birlikte çıktığı tatilde objektiflere yansıdı. Siyah bikinisiyle teknede görüntülenen Altuğ, fit haliyle dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un o halleri...
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile birlikte çıktığı tatilde objektiflere yansıdı. Siyah bikinisiyle teknede görüntülenen Altuğ, fit haliyle dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un o halleri...
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla magazin manşetlerinde sıkça adından söz ettirdi.
Havaların ısınmasıyla soluğu her zaman teknede alan Pınar Altuğ ve ailesi bu sene de geleneği bozmadı.