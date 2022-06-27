Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den bomba samimi görüntüler ifşa oldu
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den bomba samimi görüntüler ifşa oldu. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz'ün aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta Miami'deki yeni evi de Reza'nın aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Petek ise, "Oğlumun dili için gittim" demişti. Ardından Ebru Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve samimi bir poz gündeme bomba gibi düşmüştü. Miami'den gelen yeni bir görüntüye göre Reza Zarrab sarışın bir kadınla samimi bir halde yakalandı.
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın Petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti... Miami'den bomba samimi görüntüler ifşa oldu.
Geçtiğimiz aylarda petek Dinçöz ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Miami'de For Season Surf Clup'da genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi!
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Geçtiğimiz aylarda gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."