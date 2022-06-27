Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten mayolu ilk poz geldi! Güneşlendiği anları paylaştı! Ortalık alev aldı hem yaktı hem yandı
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten mayolu ilk poz geldi! Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu eşi Emre Yetkin ile tatilde aldı. Tatil pozlarını art arda Instagram'da yayınlayan Biricik'ten ilk mayolu paylaşımda geldi. Ünlü oyuncu, yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında mavi mayosuyla güneşlendiği anları yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı yaktı kavurdu. İşte Burcu Biricik'in çok konuşulan sosyal medya paylaşımı...
27.06.2022 18:12 - Son Güncelleme: 27.06.2022 18:12
Burcu Biricik, başrollerini Cihangir Ceyhan ile Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.