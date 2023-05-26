Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi sosyal medya: "Aşk kadın..."
Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı... "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi paylaştı Gündeş'in sosyal medya paylaşımına, "Aşk kadın" , "Gelsin artık" yorumları yağdı. Çocuğunun babası Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla yıllardır magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
26.05.2023 09:07 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:13
"AŞK KADIN..."
Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi sosyal medyada Ebru Gündeş'e yorum yağdı.
Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı.