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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi sosyal medya: "Aşk kadın..."

Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi sosyal medya: "Aşk kadın..."

Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı... "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi paylaştı Gündeş'in sosyal medya paylaşımına, "Aşk kadın" , "Gelsin artık" yorumları yağdı. Çocuğunun babası Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla yıllardır magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş'in kendisinden yaşça küçük Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

takvim.com.tr
26.05.2023 09:07 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:13
Ebru Gündeş’in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! Bu kadar yüzümü güldüren şey... dedi sosyal medya: Aşk kadın...

"AŞK KADIN..."

Ebru Gündeş'in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! "Bu kadar yüzümü güldüren şey..." dedi sosyal medyada Ebru Gündeş'e yorum yağdı.

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Ebru Gündeş’in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! Bu kadar yüzümü güldüren şey... dedi sosyal medya: Aşk kadın...

2021 yılında kızının babası olan Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, 'yasak aşk kurbanı' iddialarıyla gündemden düşmüyordu. İddiaya göre Ebru Gündeş eşi tarafından Hadise ile ihanete uğratılmıştı.

Ebru Gündeş’in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! Bu kadar yüzümü güldüren şey... dedi sosyal medya: Aşk kadın...

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı.

Ebru Gündeş’in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! Bu kadar yüzümü güldüren şey... dedi sosyal medya: Aşk kadın...

İddiaya göre ikili, Rassan Khoshnaw'ın ilesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış ancak aşkları onları yeniden bir araya getirmiş.

Ebru Gündeş’in ağzı kulaklarında! Düğün paylaşımıyla ortalığı sallamıştı! Bu kadar yüzümü güldüren şey... dedi sosyal medya: Aşk kadın...

Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...

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