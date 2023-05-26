Nihat Doğan eşi Arzu Doğan'la aşka geldi oğlu Amin Badıkan'ı da unutmadı! "Kurban olurum size" dedi ortalığı yıktı geçti herkes onları konuştu
Nihat Doğan eşi Arzu Doğan'la aşka geldi oğlu Amin Badıkan'ı da unutmadı! "Kurban olurum size" dedi herkes onları konuştu. Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olması olduğu ileri sürülü ve iddialar doğru çıktı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, eşi Arezoo Doğan'ın Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
26.05.2023 09:37 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:43
Nihat Doğan eşi Arzu Doğan'la aşka geldi oğlu Amin Badıkan'ı da unutmadı! "Kurban olurum size" dedi ortalığı yıktı geçti, herkes onları konuştu.
Eski aşkları, polemikleri, 'güzellik merkezini batırdı' iddiaları derken son dönemde gündemden düşmeyen Nihat Doğan geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenmişti.
İranlı hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan 'kuliste Bahar Candan'ın annesiyle cinsel ilişkiye girdi' iddiası günlerce konuşulmuş hatta Nihat Doğan'dan gelecek olan açıklama dikkat çekmişti.
Nihat Doğan ile kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Bahar Candan'ın annesi... (Fotoğraftaki sarı sarçlı kadın)