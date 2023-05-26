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Haberler Magazin Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: "Küçük kız"

Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: "Küçük kız"

Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı. Konser maratonu tüm hızıyla devam eden Sibel Can Instagram paylaşımıyla "Ne kadar genç duruyor" dedirtti. Sibel Can'a kızı Melisa'dan eglen "Küçük kız" yorumu dikkat çekti.17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu.

takvim.com.tr
26.05.2023 08:49 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:18
Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can’ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: Küçük kız

"KÜÇÜK KIZ"

Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can’ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: Küçük kız

Konser maratonu tüm hızıyla devam eden Sibel Can Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can’ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: Küçük kız

Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, önceki akşam Çubuklu'da ortaya çıktı.

Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can’ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: Küçük kız

Sabah'ın haberine göre; sasanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.İki sevgili, saat 22:30'da mekandan ayrıldı.

Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can’ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: Küçük kız

Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Torba'da görüntülenmişti.

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