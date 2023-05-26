Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: "Küçük kız"
Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı. Konser maratonu tüm hızıyla devam eden Sibel Can Instagram paylaşımıyla "Ne kadar genç duruyor" dedirtti. Sibel Can'a kızı Melisa'dan eglen "Küçük kız" yorumu dikkat çekti.17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu.
26.05.2023 08:49 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:18