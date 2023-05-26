Sibel Can paylaştı sosyal medya yıkıldı yüzünü görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki Sibel Can'ın kızı Melisa yorumsuz bırakmadı: "Küçük kız"

Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, önceki akşam Çubuklu'da ortaya çıktı.