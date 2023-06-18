Ebru Gündeş'e kızı Alara'yı 'göstermeyecek' ve 'yeni aşk ortaya çıktı' iddiası olay! Eski eş Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşkı ifşa olmuştu...

Reza Zarrab'ın gönlünü bu kez Amerikalı ünlü bir top modele kaptırdığı ileri sürüldü. Gigi Hadid, Chanel Iman, Taylor Hill ve Kendall Jenner gibi ünlü top modellerin adının geçtiği bu aşk olayında, bu modellerden hangisinin Zarrab ile sevgili olduğu ise merak konusu oldu.