Ebru Gündeş'e kızı Alara'yı 'göstermeyecek' ve 'yeni aşk ortaya çıktı' iddiası olay! Eski eş Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşkı ifşa olmuştu
Ebru Gündeş'e kızı Alara'yı 'göstermeyecek' ve 'yeni aşk ortaya çıktı' iddiası olay! Eski eş Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşkı ifşa olmuştu... Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular duruluyor. Son olarak yeni albüm müjdesi veren Ebru Gündeş eski kocasıyla velayet davasında istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği konuşuluyor. Öte yandan adı Türkiye'de birçok ünlü sanatçı ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...
18.06.2023 09:14 - Son Güncelleme: 18.06.2023 09:20
Ebru Gündeş'e kızı Alara'yı 'göstermeyecek' ve 'yeni aşk ortaya çıktı' iddiası olay! Eski eş Reza Zarrab'la Hadise'nin yasak aşkı ifşa olmuştu...
Reza Zarrab'ın gönlünü bu kez Amerikalı ünlü bir top modele kaptırdığı ileri sürüldü. Gigi Hadid, Chanel Iman, Taylor Hill ve Kendall Jenner gibi ünlü top modellerin adının geçtiği bu aşk olayında, bu modellerden hangisinin Zarrab ile sevgili olduğu ise merak konusu oldu.
Öte yandan son yıllarda Hadise ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Reze Zarrab eski karısına velayet davası açmıştı. Rezza Zarrab, Ebru Gündeş'e dava açarak kızları Alara'nın velayetini kendisine verilmesini istemişti.