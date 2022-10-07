Ebru Gündeş ortaya çıktı yüzü gülücükler saçıyor! 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığındaydı: "Gece gündüz durmadan..."

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEKLİFİ KABUL ETTİ

İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.