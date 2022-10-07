Ebru Gündeş ortaya çıktı yüzü gülücükler saçıyor! 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığındaydı: "Gece gündüz durmadan..."
Ebru Gündeş ortaya çıktı yüzü gülücükler saçıyor! 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde...İddiaya göre Gündeş, Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzükle evlilik teklifi almış ve gözlyaşları içinde sevgilisine 'evet' demişti... Yeni albüm hazırlığında olan Ebru Gündeş şarkılarıyla gümbür gümbür geliyor. Son dönemde stüdyodan çıkmayan ünlü şarkıcının yeni fotoğrafını görenler, "Gece gündüz hiç durmadan çalışıyor kadın" yorumları yapıyor.
"GECE GÜNDÜZ DURMADAN ÇALIŞIYOR"
Ebru Gündeş ortaya çıktı, yüzü gülücükler saçıyor! 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti...
GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'EVET DEDİ
Ebru Gündeş'in 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw, evlilik teklifi için paraya kıydı. Mayıs ayında başlayan aşk nikah masasına doğru yönünü çevirdi.
Büyük bir servetin sahibi olduğu bilinen Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEKLİFİ KABUL ETTİ
İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.
Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.