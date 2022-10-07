Ebru Cündübeyoğlu kızı Duru ile davette boy gösterdi! Güzelliği dudak ısırttı gören bir daha baktı: "1.73'lük annesinin boyuna yetişmiş"
Ebru Cündübeyoğlu kızı Duru ile davette boy gösterdi! Güzelliği dudak ısırttı, gören dönüp bir daha baktı. 1993 Türkiye dördüncü güzeli Ebru Cündübeyoğlu, Güçlü Mete ile 18 yıllık evliliğini geçtiğimiz eylül ayında bitirmişti. Katıldığı bir davette 17 yaşındaki kızı Duru ile dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu kısa sürede gündem oldu. 1.73 boyundaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru'yu görenler, "Annesinin boyuna yetişmiş maşallah" , "Nasıl da güzel bir genç kız olmuş" yorumları yaptı.
07.10.2022 11:56 - Son Güncelleme: 07.10.2022 12:02
"1.73'LÜK ANNESİNİN BOYUNA YETİŞMİŞ"
Ebru Cündübeyoğlu kızı Duru ile davette boy gösterdi! Güzelliği dudak ısırttı gören bir daha baktı.