Demet Özdemir'den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı 'hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım' Eşi Oğuzhan Koç...
2 gün ertelemeyle 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemini epey meşgul eden bir çift. Düğün sonrasında Demet Özdemir'in gelinliklerinden, Oğuzhan Koç'un ayakkabılarına kadar haklarında her şey didik didik edilen çift şu sıralar evliliğin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir, evlilik sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir'in, evlilik itirafı.
07.10.2022 13:00 - Son Güncelleme: 07.10.2022 13:00
28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı.