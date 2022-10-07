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Haberler Magazin Demet Özdemir'den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı 'hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım' Eşi Oğuzhan Koç...

Demet Özdemir'den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı 'hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım' Eşi Oğuzhan Koç...

2 gün ertelemeyle 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemini epey meşgul eden bir çift. Düğün sonrasında Demet Özdemir'in gelinliklerinden, Oğuzhan Koç'un ayakkabılarına kadar haklarında her şey didik didik edilen çift şu sıralar evliliğin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir, evlilik sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir'in, evlilik itirafı.

07.10.2022 13:00 - Son Güncelleme: 07.10.2022 13:00
Demet Özdemir’den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı ’hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım’ Eşi Oğuzhan Koç...

28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı ’hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım’ Eşi Oğuzhan Koç...

Berfu-Eser Yenenler çifti, Deniz Baysal, Murat Boz, Yılmaz Erdoğan, Pelin Karahan, Tolga Akış, Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Murat Dalkılıç, Berkay Şahin, Hande-Esat Yontunç çifti, Selin Şekerci, Seda- Ümit Erdim çiftinin katılımı ile gecede ünlü akını yaşandı.

Demet Özdemir’den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı ’hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım’ Eşi Oğuzhan Koç...

ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Demet Özdemir’den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı ’hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım’ Eşi Oğuzhan Koç...

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Demet Özdemir’den 3 gelinlikli düğün sonrası evlilik itirafı ’hala ikna olamıyorum ben de şaşkınım’ Eşi Oğuzhan Koç...

"HALI KAYDIRMAZ MI O?"

Güzel oyuncunun tören başlangıcında ve nikah sırasında giydiği gelinlik sosyal medyada çok konuşuldu.

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