Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ebru Gündeş'in Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" şeklindeki sözlerini alıntılayarak Hadise ile Reza Zarrab'a gönderme yaptığını iddia etti.