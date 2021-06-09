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Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı… Hadise'nin yakın dostu Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise iddiaları net bir dille yalanlarken konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Gündeş'in açtığı boşanma davası 22 Nisan'da sonuçlanmıştı. Türkiye günlerce konuştuğu olaya Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Günel Zeynelova da dahil olmuştu. Tam sular durulmuşken yasak aşk iddiaları Ebru Gündeş'in manidar paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. İşte detaylar…

09.06.2021 23:19 - Son Güncelleme: 09.06.2021 23:19
Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Reza Zarrab'la evli olduğu dönemde kendisini Hadise'yle aldattığı iddia edilmesinin ardından boşanan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kafaları karıştırdı.

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Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Ebru Gündeş'in Özdemir Asaf'ın bir sözünü alıntıladığı paylaşımı kime yaptığı merak konusu oldu. Ünlü sanatçının ima yüklü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk iddiaları tekrar gündeme geldi.

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ebru Gündeş'in Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" şeklindeki sözlerini alıntılayarak Hadise ile Reza Zarrab'a gönderme yaptığını iddia etti.

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

İşte Ebru Gündeş'in kafa karıştıran o paylaşımı…

Ebru Gündeş kafa karıştırdı! Hadise ile Reza Zarrab’ın yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı paylaşımı olay oldu

NE OLMUŞTU?
Günel Zeynelova, Ebru Gündeş'i affedip affetmediği sorulduğunda, ''Ben herkesi bağışladım, yarın ne olacağını bilemiyoruz çünkü'' demişti. Katıldığı bir programda açıklamalar yapan Zeynelova, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın ilişkisinde maddiyatın rol oynadığını söylemişti.