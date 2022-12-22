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Haberler Magazin 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uluer'in özellikle aşk hayatı merak edildi. "Almila Uluer kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uluer'in Maraşlı dizisinde de rol alan ünlü oyuncuyla 11 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Almila Uluer'in kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
22.12.2022 00:14 - Son Güncelleme: 22.12.2022 00:16
11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bengi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Almila Uluer, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.

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11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Uluer'in özellikle aşk hayatı merak edildi. "Almila Uluer kiminle evli?" sorusunun yanıtını aratanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

Uluer'in Maraşlı dizisinde de rol alan ünlü oyuncuyla 11 yıldır evli olduğu ortaya çıktı.

11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Maraşlı’nın yıldızıyla...

İşte başta Almila Uluer olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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