Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuya aşık olmuş! Gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi

Meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun yıllar birlikte olan ve hayranları evlilik beklerken ayrılık haberiyle gündeme gelen Çağatay Ulusoy, yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy'un gönlünü kaptırdığı isim yine ünlü bir oyuncu oldu. Ulusoy'un sürpriz ilişkisinin ardından gözler eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi ve sürpriz ilişkinin detayları...