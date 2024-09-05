Çağatay Ulusoy’un yeni sevgilisi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuya aşık olmuş! Gözler Serenay Sarıkaya’ya çevrildi

Meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun yıllar birlikte olan ve hayranları evlilik beklerken ayrılık haberiyle gündeme gelen Çağatay Ulusoy, yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy'un gönlünü kaptırdığı isim yine ünlü bir oyuncu oldu. Ulusoy'un sürpriz ilişkisinin ardından gözler eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi ve sürpriz ilişkinin detayları...
Son dönemin popüler isimlerinden Çağatay Ulusoy, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Aşk defteri bir hayli kabarık olan Çağatay Ulusoy, özellikle Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Duygu Sarışın ile yaşadığı aşklarla çok konuşuldu.
Çağatay Ulusoy'un son zamanlarda ise adı Gaddar dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan ile aşk dedikodularına karıştı.