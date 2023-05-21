Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...