Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu
Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu... Çocuğunun babası Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla yıllardır magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş Instagram paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından kendisinden yaşça küçük Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş'in eski sevgilileri merak konusu oldu.
21.05.2023 09:53 - Son Güncelleme: 21.05.2023 11:01
Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken kendisinden 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu...
Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı.