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Haberler Magazin Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu... Çocuğunun babası Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla yıllardır magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş Instagram paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından kendisinden yaşça küçük Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş'in eski sevgilileri merak konusu oldu.

21.05.2023 09:53 - Son Güncelleme: 21.05.2023 11:01
Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken kendisinden 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu...

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Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

2021 yılında kızının babası olan Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, 'yasak aşk kurbanı' iddialarıyla gündemden düşmüyordu. İddiaya göreEbru Gündeş eşi tarafından Hadise ile ihanete uğratılmıştı.

Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı.

Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

İddiaya göre ikili, Rassan Khoshnaw'ın ilesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış ancak aşkları onları yeniden bir araya getirmiş.

Ebru Gündeş düğünden paylaştı ortalık yıkıldı! Hakan Altun, Kerem Alışık, Osmantan Erkır, Reza Zarrab derken 22 yaş küçük o isme aşık olmuştu

Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...

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