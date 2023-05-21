Demet Özdemir'i boşanmaya götüren Engin Akyürek... Ortalık karıştı meğer Oğuzhan Koç cephesinde büyük kriz çıkmış: "Ateşli..."
Demet Özdemir'i boşanmaya götüren Engin Akyürek detayı! Ortalık karıştı meğer Oğuzhan Koç cephesinde büyük kriz çıkmış... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. İkiliden Oğuzhan Koç mahkemeye koruma ordusuyla katılmış ve Özdemir hayranları tarafından tepki almıştı. Yaşananların ardından iddialar gelmeye devam ederken Pınar Eliçe'den gelen bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.
21.05.2023 10:20 - Son Güncelleme: 21.05.2023 10:24
Demet Özdemir'i boşanmaya götüren Engin Akyürek detayı bomba! Ortalık karıştı, meğer Oğuzhan Koç cephesinde büyük kriz çıkmış...
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
BÜYÜK AŞK SONLANDI!
Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.