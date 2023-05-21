Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? "Sanal bir komplo, bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? 'Orhan Gencebay öldü' haberi sosyal medyada kısa sürede yayıldı, sanatçının hayranları gerçeği öğrendiğinde rahat bir nefes aldı... Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat haberinin yayılması sanal bir komplonun ürünüydü. Nasıl mı? İşte detaylar...
"SANAL BİR KOMPLO, BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAKLARDI"
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? İşte son günlerde ortaya çıkan 'Orhan Gencebay öldü' haberlerinin perde arkası...
Sabah'tan Yüksel Aytuğ, 'Orhan Gencebay öldü' haberlerini işte böyle kaleme aldı. Allah geçinden versin, Allah yazdıysa bozsun. Orhan Baba dimdik ayakta çok şükür. Onun geçen haftaki vefatı, "sanal" bir komplonun ürünüydü. Çünkü onun öldüğü dedikodusunu internet ortamında yayanların gizli bir amacı vardı.
Malum, geçen haftanın en fazla konuşulan konusu gözü dönmüş Millet İttifakı fanatiklerinin depremzedelere sosyal medya üzerinden vahşice saldırmalarıydı. Çünkü deprem bölgesinden umdukları oranda oy çıkmamış hatta kendilerine kol kanat geren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı ezici bir oy oranıyla zirveye taşımışlardı.
Bunun için de hedef olarak kendilerine ülkenin en sevilen sanatçısını seçtiler. Üzerinde anlaştıkları Orhan Gencebay ismiyle bir taşla iki kuş vuracaklardı. Çünkü Orhan Gencebay hem ünlüydü, hem seviliyordu, hem de Erdoğan'a sempati duyuyordu.