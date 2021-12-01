Ebru Cündübeyoğlu "ben bu klişeyi kırdım" dedi itirafları gündeme bomba gibi düştü! Meğer o da...

Disleksinin hayatına etkisini anlatan Cündübeyoğlu, "Hayatın akışını değiştiren bir şey değil. Tarzın değişik olduğu için bazen avantajları da olabiliyor. Herkes ağaca bakarken, sen orman olarak görebiliyorsun. Bundan faydalanmaya başlarsan da hayatında yeni kapılar açabilecek bir şey. Eğitim sistemi ona göre verildiğinde problem değil ama verilmediğinde problem olabiliyor. Şöyle de bir yanlış algılama var; tembellik değil. Tembellik her zaman olan bir şeydir, tembelsinizdir ya da zekayla ilgili çok iyi algılarsınız ama anlamazsınız. Onunla ilgili de değil. Herhangi bir zekasal bir problem olmadığında ya da belli bir zeka üzerinde durum olduğunda olan bir şey..." demişti.