Ebru Cündübeyoğlu "ben bu klişeyi kırdım" dedi itirafları gündeme bomba gibi düştü! Meğer o da...
Ebru Cündübeyoğlu bomba açıklamalarda bulundu. Eli yüzü düzgün ve güzel insanların komedi yapmasının zor olduğunu ancak kendisinin bu algıyı kırdığını dile getiren ünlü oyuncu, "Bu klişeyi kırdığım için çok mutluyum. Seyircilerde gülme kredim var" dedi. Gündeme bomba gibi düşen 47 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu hakkında bilinmeyenleri anlattığı cümleleri ile de dikkatleri üzerine çekti.
Ebru Cündübeyoğlu "ben bu klişeyi kırdım" dedi itirafları gündeme bomba gibi düştü! Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu (47), önceki akşam "Aykut Enişte 2" filminin galasında objektiflere yansıdı. Tiyatro yapmaya devam ettiğini dile getiren Cündübeyoğlu, komedi oyunculuğunun dramaya göre daha zor olduğunu ifade etti.
"BU KLİŞEYİ KIRDIM!"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ebru Cündübeyoğlu, "Komedi filmlerinin gişeleri daha fazla, daha çok bu tip işler yapılıyor. Ben de komedi yapmayı seviyorum. Televizyonda daha çok seviyorum komediyi, daha fazla olmalı. Komedi zor iş... Hepimiz aynı şeylere ağlayıp, üzülüyoruz ama gülmeye iş gelince herkesin güldüğü şeyler, algısı ve espriler birbirinden farklı oluyor. Komedi yapmak daha zor. Ayrım yapmıyorum ama bana gelen işler arasında komedi daha ağır basıyor. Hiç şikayetçi değilim bundan. Eliniz, yüzünüz düzgünse, belli şekil şemaliniz varsa komedi yapmak gittikçe zorlaşıyor. Bu klişeyi kırdığım için kendi adıma çok mutluyum. Gülme kredim var seyircilerde, güldürmeyi seviyorum." diye konuştu.
Disleksinin hayatına etkisini anlatan Cündübeyoğlu, "Hayatın akışını değiştiren bir şey değil. Tarzın değişik olduğu için bazen avantajları da olabiliyor. Herkes ağaca bakarken, sen orman olarak görebiliyorsun. Bundan faydalanmaya başlarsan da hayatında yeni kapılar açabilecek bir şey. Eğitim sistemi ona göre verildiğinde problem değil ama verilmediğinde problem olabiliyor. Şöyle de bir yanlış algılama var; tembellik değil. Tembellik her zaman olan bir şeydir, tembelsinizdir ya da zekayla ilgili çok iyi algılarsınız ama anlamazsınız. Onunla ilgili de değil. Herhangi bir zekasal bir problem olmadığında ya da belli bir zeka üzerinde durum olduğunda olan bir şey..." demişti.
40 YAŞINDA FARK ETMİŞ!
Sözlerine devam eden Ebru Cündübeyoğlu, disleksik olduğunu ise beyin sistemleri araştırmaları yaparken 40 yaşında fark etmiş. Bunu anladıktan sonra olanlar hakkında konuşan Cündübeyoğlu, "Şu yaşlarımda bakış açımı daha farklılaştırdı ve herkesin görmediği şeyleri görebilecek bir şekilde bakıyorum ama okul döneminde basit hesaplamalarda zorlanıyordum. Okurken de şu anda tiyatro provalarında hala zorlanıyorum. Bakarken birkaç cümleyi de görebiliyorum. O da okumanızı bozuyor. Spikerlik döneminde televizyonda canlı yayında haber sunduğum dönemde çok ağlayarak bitirdiğim haberler oldu. Benim için promterdan okumak zor. Hemen gözlerim kelimeleri atlatıp, yer değiştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.