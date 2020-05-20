Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor
Ebru Akel ve iş adamı Özer Sancak 2012 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. 8 yaşında Eren adında bir oğulları bulunan ünlü çift boşanmanın eşiğinde! Karantina sürecini evde geçiren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıktı. 6 ay önce ayrılığın eşiğinden dönen çiftin kavgalarının karantina döneminde arttığı ve evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları öğrenildi.
20.05.2020 10:52
- Son Güncelleme: 20.05.2020 10:52
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