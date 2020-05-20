RAMAZAN İMSAKİYE
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Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Ebru Akel ve iş adamı Özer Sancak 2012 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. 8 yaşında Eren adında bir oğulları bulunan ünlü çift boşanmanın eşiğinde! Karantina sürecini evde geçiren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıktı. 6 ay önce ayrılığın eşiğinden dönen çiftin kavgalarının karantina döneminde arttığı ve evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları öğrenildi.

20.05.2020 10:52 - Son Güncelleme: 20.05.2020 10:52
Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina sürecinde Ebru Akel ve Özer Sancak'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

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Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Hürriyet'in haberine göre; 2012 yılında Hotel Les Ottomans'da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelmiş, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde yeniden gergin günler yaşamaya başlamış.

Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İşadamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren'le birlikte vakit geçiriyor.

Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.

Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor
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