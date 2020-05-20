Ebru Akel ve Özer Sancak çiftine karantina yaramadı! Ünlü çift evliliklerini kurtarmaya çalışıyor

Hürriyet'in haberine göre; 2012 yılında Hotel Les Ottomans'da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelmiş, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde yeniden gergin günler yaşamaya başlamış.