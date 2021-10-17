Ebru Akel programına davet ettiği isimle fena yakalandı! Onlarınki önce iş sonra gönül ilişkisi...
Onlarınki önce iş sonra gönül ilişkisi... Ebru Akel programına davet ettiği isimle fena yakalandı! Geçtiğimiz sene 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ebru Akel, yeni bir aşka yelken açtı. Akel, daha önce programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girmesiyle ortaya çıktı.
17.10.2021 09:57
- Son Güncelleme: 17.10.2021 10:06
Oğlu Eren'in babası Özer Sancak ile sekiz yıllık evliliği Temmuz 2020'de tek celsede sona eren ve uzun süredir kalbi boş olan
Ebru Akel, yeni bir aşka yelken açtı. 45 yaşındaki sunucu ve oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.
BİR YIL ÖNCE TANIŞTILAR
Ebru Akel'in, Op. Dr. Melih Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce sunuculuğunu yaptığı programda konuk ettiği, ikilinin bu program sayesinde tanıştığı öğrenildi.