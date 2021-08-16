Ebrar Karakurt'un en büyük sırrı ifşa oldu! Herkes olimpiyatın yıldızı kimdir diye merak ederken skandal patlak verdi çıkanlar fena
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımını'nın başarısı ve mücadelesi tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmıştı. A Milli Takım, şimdilerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken takımın genç isimlerinden Ebrar Karakurt'un skandalı patlak verdi. Herkesin Ebrar Karakurt kimdir sorusunun yanıtı aradığı son dönemde bir Instagram paylaşımı sonrası Ebrar Karakurt'un hayatının sırrı ifşa oldu. İşte haberin detayları...
Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları'nda aldıkları başarı ve verdikleri mücadele ile büyük bir ilgi gören A Milli Kadın Voleybol takımının güzel oyuncusu Ebrar Karakurt skandalı sosyal medyayı salladı ve genç oyuncu tepkilerin odağındaki isim oldu.
Hayatını oluşturan voleybola ilk olarak 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü ile başlayan Ebrar Karakurt, olimpiyat oyunlarının en çok dikkat çeken sporcuları arasında yer aldı. VakıfBank Spor Kulübü ile iki yıl üst üste hem gençler kategorisinde hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Ebrar Karakurt, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğunu da tattı.
U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülü ile başarısını taçlandıran Ebrar Karakurt, VakıfBank A Takımı'na çıktı. Burada 1 Türkiye Lig Şampiyonluğu ve 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazanan Ebrar Karakurt; önce Türk Hava Yolları, ardından ise İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara forması giydi.