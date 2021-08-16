Ebrar Karakurt’un en büyük sırrı ifşa oldu! Herkes olimpiyatın yıldızı kimdir diye merak ederken skandal patlak verdi çıkanlar fena

Hayatını oluşturan voleybola ilk olarak 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü ile başlayan Ebrar Karakurt, olimpiyat oyunlarının en çok dikkat çeken sporcuları arasında yer aldı. VakıfBank Spor Kulübü ile iki yıl üst üste hem gençler kategorisinde hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Ebrar Karakurt, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğunu da tattı.