Demet Şener'le buzları eriten İbrahim Kutluay eski sevgilisiyle pişti oldu! Plajdaki köşe kapmaca anı işte böyle görüntülendi
Demet Şener'le buzları eriten İbrahim Kutluay eski sevgilisiyle plajda pişti oldu! Geçtiğimiz hafta oğlunun geçirdiği kaza sonrası 5 yıldır küs olduğu eski eşi Demet Şener ile yeniden bir araya gelen eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Edvina Sponza ile Çeşme'de aynı beach'te görüntülendi. Yaz başında ayrılan eski sevgililer birbirlerini görmezden geldi. İşte o anlar...
16.08.2021 11:09
- Son Güncelleme: 16.08.2021 11:11
Demet Şener'le buzları eriten İbrahim Kutluay eski sevgilisiyle pişti oldu! Plajdaki köşe kapmaca anı işte böyle görüntülendi...
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ilişkilerinde ikinci şans verdikleri sosyetik güzel Edvina Sponza yaz başında ayrılmıştı.
Eski basketbolcu, önceki gün bir beach'te arkadaşları ile şezlonguna sohbet ederken Edvina Sponza da denize girdi.