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Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Mara Hatun’u Tuba Ünsal’ın kızına bakın! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti! “Kendi kopyasını doğurmuş”

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Seçkin Özdemir ve Esila Umut'un yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun'u canlandıran Tuba Ünsal'ın kızı Sare'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2 çocuk annesi Ünsal'ın kızıyla benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Anne-kız için "Kendi kopyasını doğurmuş", "Tıpatıp aynısı" yorumları yapıldı. İşte Tuba Ünsal'ın güzeller güzeli kızı...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 13:35 Güncelleme 05 Mart 2024, 13:35
Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Mara Hatun’u Tuba Ünsal’ın kızına bakın! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti! “Kendi kopyasını doğurmuş” 1

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun'u canlandıran Tuba Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Mara Hatun’u Tuba Ünsal’ın kızına bakın! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti! “Kendi kopyasını doğurmuş” 2

2 çocuk annesi Ünsal, şimdi ise ilk göz ağrısı Sare ile gündeme geldi. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Mara Hatun’u Tuba Ünsal’ın kızına bakın! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti! “Kendi kopyasını doğurmuş” 3

Ünsal ve kızı için "Kendi kopyasını doğurmuş", "Tıpatıp aynısı" yorumları yapıldı.

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