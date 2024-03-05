Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Mara Hatun’u Tuba Ünsal’ın kızına bakın! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti! “Kendi kopyasını doğurmuş”

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Seçkin Özdemir ve Esila Umut'un yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun'u canlandıran Tuba Ünsal'ın kızı Sare'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2 çocuk annesi Ünsal'ın kızıyla benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Anne-kız için "Kendi kopyasını doğurmuş", "Tıpatıp aynısı" yorumları yapıldı. İşte Tuba Ünsal'ın güzeller güzeli kızı...