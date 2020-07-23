Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Güzellik anneden
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Selin Yeninci, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanalar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, geniş bir hayran kitlesine sahip. 29 yaşındaki Hilal Altınbilek İzmirli ancak Kosova kökenli bir ailenin kızı. Sosyal medyada da oldukça yakından takip edilen Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafları olay yarattı. Çocukluk yıllarından çok güzel bir kadın olacağı belli olan Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında "Derin Sular" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde oynadı. Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı.
Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda arz-ı endam eden Hilal Altınbilek'in çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.