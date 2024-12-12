Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

ABD'li şarkıcı ve oyuncu 32 yaşındaki Selena Gomez, 2023 yılının aralık ayında müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise evlilik haberleriyle gündem olmuştu. Selena Gomez ile ilgili ortaya atılan evlilik iddiaları doğru çıktı.
Sevgilisi Benny Blanco ile mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü yıldız, nişan yüzüğünü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken Selena Gomez'e tebrik mesajları yağdı.
İşte Selena Gomez'in o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
36 yaşındaki Benny Blanco PEOPLE dergisinin "2024 Yaşayan En Seksi Erkek Ödülü" için adaylardan birisi olmuştu.