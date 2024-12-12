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Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

ABD'li şarkıcı ve oyuncu 32 yaşındaki Selena Gomez hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları doğru çıktı. Sevgilisi Benny Blanco ile mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü yıldız, nişan yüzüğünü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:18 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:18
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

ABD'li şarkıcı ve oyuncu 32 yaşındaki Selena Gomez, 2023 yılının aralık ayında müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise evlilik haberleriyle gündem olmuştu. Selena Gomez ile ilgili ortaya atılan evlilik iddiaları doğru çıktı.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

Sevgilisi Benny Blanco ile mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü yıldız, nişan yüzüğünü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notunu ekledi.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken Selena Gomez'e tebrik mesajları yağdı.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

İşte Selena Gomez'in o paylaşımı...

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

NE OLMUŞTU?
36 yaşındaki Benny Blanco PEOPLE dergisinin "2024 Yaşayan En Seksi Erkek Ödülü" için adaylardan birisi olmuştu.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

Sürpriz adaylık sonrası Selena Gomez, 'Sevgilimle gurur duyuyorum'' açıklamasını yapmıştı.

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

Selena Gomez

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