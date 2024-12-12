Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez sevgilisi Benny Blanco ile evleniyor! İşte nişan yüzüğü...

ABD'li şarkıcı ve oyuncu 32 yaşındaki Selena Gomez , 2023 yılının aralık ayında müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise evlilik haberleriyle gündem olmuştu. Selena Gomez ile ilgili ortaya atılan evlilik iddiaları doğru çıktı.