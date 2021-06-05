Duygu Özaslan’ın bikinili paylaşımı olay oldu! Tepkiler peş peşe geldi takipçileri ikiye bölündü

Duygu Özaslan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! YouTuber Duygu Özaslan, geçen ay babasının geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurmuştu. "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getiren Özaslan, sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi. Ancak kırmızı bikini altının üstüne giydiği tişörtle objektif karşısına geçen Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, Özaslan'ın paylaşımına "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarını yaptı. İşte detaylar…

05.06.2021 22:45 - Son Güncelleme: 05.06.2021 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





