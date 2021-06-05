Duygu Özaslan’ın bikinili paylaşımı olay oldu! Tepkiler peş peşe geldi takipçileri ikiye bölündü
Duygu Özaslan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! YouTuber Duygu Özaslan, geçen ay babasının geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurmuştu. "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getiren Özaslan, sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi. Ancak kırmızı bikini altının üstüne giydiği tişörtle objektif karşısına geçen Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, Özaslan'ın paylaşımına "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarını yaptı. İşte detaylar…
05.06.2021 22:45
- Son Güncelleme: 05.06.2021 22:45
YouTuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz ay babasının geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurmuştu. Üzüntüsünü dile getiren Özaslan, "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kırmızı bikini altının üstüne giydiği tişörtle objektif karşısına geçen Özaslan, sosyal medya paylaşımı ile 'hayat devam ediyor' mesajı verdi.
Duygu Özaslan'ın paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz ay babasının acı haberiyle sarsılan Özaslan'ın bikinili paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarında bulundu.
Art arta gelen tepkilerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Herkes acısını farklı yaşar, içini bilemeyiz" diyerek olumsuz yorum yapanlara tepki gösterdi.