Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı şoke etti! Karizmatik oyuncu Murat Ünalmış'ın yaşını duyan inanamıyor...
Karizmasıyla dillerde olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv'de yayınlanan diziyle ekranları sallayan Ünalmış, gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken özel hayatı da hayranları tarafından merak edildi. Ünalmış'ın yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın ve diğer ünlülerin yaşları...
05.06.2021 22:46
- Son Güncelleme: 05.06.2021 22:48