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Oğulcan Engin’in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte Ezgi Eyüboğlu’nun memleketi…

Oğulcan Engin'in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde Seda Sayan'ın Sinan Engin'le yaptığı evlilikten olan Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Ezgi Eyüboğlu nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun memleketi…

05.06.2021 21:55 - Son Güncelleme: 05.06.2021 21:55
Oğulcan Engin’in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte Ezgi Eyüboğlu’nun memleketi…

Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Oğulcan Engin’in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte Ezgi Eyüboğlu’nun memleketi…

Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Eyüboğlu nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Oğulcan Engin’in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte Ezgi Eyüboğlu’nun memleketi…

Ezgi Eyüboğlu'nun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Oğulcan Engin’in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte Ezgi Eyüboğlu’nun memleketi…

Taner Ölmez - Tunceli

Oğulcan Engin’in biricik aşkı Ezgi Eyüboğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte Ezgi Eyüboğlu’nun memleketi…

Engin Akyürek - Ankara