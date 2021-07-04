Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncu Bodrum sıcağında kendini korumak için tedbiri elden bırakmadı! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan ve son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Melis Sezen, Yalıkavak'ta objektife takıldı. İşte duru güzelliği ve eğlenceli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen'n çok konuşulan tatil karesi...

04.07.2021 10:43 - Son Güncelleme: 04.07.2021 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





