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Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncu Bodrum sıcağında kendini korumak için tedbiri elden bırakmadı! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan ve son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Melis Sezen, Yalıkavak'ta objektife takıldı. İşte duru güzelliği ve eğlenceli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen'n çok konuşulan tatil karesi...

04.07.2021 10:43 - Son Güncelleme: 04.07.2021 10:45
Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

MELİS SEZEN BİKİNİLİ YAKALANDI!

Son oalrak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Melis Sezen, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan ünlülerden.

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Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

Güzel oyuncu Melis Sezen, Yalıkavak'taki Villa Azur'da objektife takıldı.

Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

Beyaz tenli oyuncu, iskeleye çıkar çıkmaz koruyucu kremlerini sürerek tedbiri elden bırakmadı.

Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun boyu ise hayranları tarafından merak ediliyor. İşte başta 24 yaşındaki Melis Sezen başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Melis Sezen bikinili yakalandı! Beyaz tenli oyuncunun iskeleye çıkar çıkmaz ilk işi tedbir almak oldu

Ebru Şahin - 1,7 m