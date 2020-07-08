Haberler Galeri Magazin Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! '41 kere maşallah' Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç?

Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! '41 kere maşallah' Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç?

Çağla Şıkel çocukları ile Bodrum tatilinde. 41 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, sunduğu sabah programının sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Oğlu Kuzey ve Uzay ile soluğu Bodrum'da alan ünlü manken, Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. Fit görünümü ile dikkat çeken Çğla Şıkel, Instagram hesabından tatil paylaşımlarında bulunmayı da ihmal etmiyor. Arka arkaya bikinili fotoğraflar paylaşan Çağla Şıkel'e takipçileri, '41 kere maşallah' şeklinde yorumunda bulunuldu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Çağl Şıkel'in boyu merak konusu oldu.

08.07.2020 18:26 - Son Güncelleme: 08.07.2020 18:26
Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç? '41 kere maşallah'

Manken Çağla Şıkel, Bodrum tatilinde rüzgar gibi esti. 41 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, oğullarıyla birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi. Instagram'da oldukça aktif olan Çağla'yı görenler şaşırdı. Bunun nedeni ise 41 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen hala formunu koruyor olması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç? '41 kere maşallah'

Kuzey ve Uzay ile denizde görüntülenen Çağla Şıkel'in boyu ise dikkat çeken bir diğer konu oldu.

Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç? '41 kere maşallah'

2008 - 205 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan ve bu evlilikten iki erkek evlat dünyaya getiren 41 yaşındaki Çağla Şıkel'in boyu kaç cm?

Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç? '41 kere maşallah'

İşte Çağla Şıkel ve merak edilen diğer ünlülerin boyları...

Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç? '41 kere maşallah'
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğrafıyla şoke etmişti! Bulimia Nervoza'yım... diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı nedir?
Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğrafıyla şoke etmişti! "Bulimia Nervoza'yım..." diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı nedir?