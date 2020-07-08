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Çağla Şıkel bikinisi ile Bodrum'u salladı! '41 kere maşallah' Çocukları ile tatilde olan Çağla Şıkel'in boyu kaç?

Çağla Şıkel çocukları ile Bodrum tatilinde. 41 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, sunduğu sabah programının sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Oğlu Kuzey ve Uzay ile soluğu Bodrum'da alan ünlü manken, Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. Fit görünümü ile dikkat çeken Çğla Şıkel, Instagram hesabından tatil paylaşımlarında bulunmayı da ihmal etmiyor. Arka arkaya bikinili fotoğraflar paylaşan Çağla Şıkel'e takipçileri, '41 kere maşallah' şeklinde yorumunda bulunuldu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Çağl Şıkel'in boyu merak konusu oldu.

08.07.2020 18:26 - Son Güncelleme: 08.07.2020 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





