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Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Doğal güzelliği ile dikkat çekti...

Aslı Enver tatile devam ediyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncu, kalabalık olmayan, kırsal yerlerde seyahat etmeyi tercih ediyor. Aşk hayatında yüzü gülmeyen ancak kariyerinde yükselişe geçen 36 yaşındaki Aslı Enver, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaştı. Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Aslı Enver, makyajsız haliyle dikkat çekti. İşte ünlülerin en doğal halleri...

08.07.2020 16:04 - Son Güncelleme: 08.07.2020 16:23
Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Aslı Enver'in bikinili fotoğrafında sanatsal sansür detayı dikkat çekti!

Normalleşme sürecine girilmesiyle soluğu yakın arkadaşları ile birlikte kalabalıktan uzak tatil beldelerinde alan Aslı Enver, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu sıralar hayatında kimse olmayan güzel oyuncu, bikinili paylaşımıyla adından söz ettirdi. İşte sıfır makyajsız hali ile dikkat çeken Aslı Enver'in bikinili paylaşımı ve ünlülerin en doğal halleri...

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Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Aslı Enver'in bikinili fotoğrafında sanatsal sansür detayı dikkat çekti!

HİLAL ALTINBİLEK

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Aslı Enver'in bikinili fotoğrafında sanatsal sansür detayı dikkat çekti!
Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Aslı Enver'in bikinili fotoğrafında sanatsal sansür detayı dikkat çekti!
Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Aslı Enver'in bikinili fotoğrafında sanatsal sansür detayı dikkat çekti!

SERENAY SARIKAYA

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