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Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Doğal güzelliği ile dikkat çekti...

Aslı Enver tatile devam ediyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncu, kalabalık olmayan, kırsal yerlerde seyahat etmeyi tercih ediyor. Aşk hayatında yüzü gülmeyen ancak kariyerinde yükselişe geçen 36 yaşındaki Aslı Enver, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaştı. Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Aslı Enver, makyajsız haliyle dikkat çekti. İşte ünlülerin en doğal halleri...

08.07.2020 16:04 - Son Güncelleme: 08.07.2020 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





