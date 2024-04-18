Yeşilçam'ın güzeliyle tam 53 yıl! Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'den çıktı! Ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un eşi Kemal Sunal'ın...

Yeşilçam sinemasının sevilen yüzlerinden Şevket Altuğ, "Şekerpare", "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi birçok unutulmaz filmde rol alarak Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuş bir isimdir. Aynı zamanda "Süper Baba" dizisiyle de hafızalarda yer edinen Altuğ, genellikle medyanın gözlerinden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Ancak zaman zaman medyada yer almayı sürdüren Altuğ, geçtiğimiz haftalarda 81. yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun eşi ise "Süt Kardeşler" filmiyle tanınan bir başka Yeşilçam yıldızıdır. İşte Şevket Altuğ'un hayat arkadaşı ve sanat yolculuklarına dair detaylar...
'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam'da unutulmaz sahnelerde yer aldı.
11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, geçtiğimiz haftalarda 81 yaşına bastı.
Uzun süredir eşiyle birlikte gözlerden uzak hayat yaşayan Şevket Altuğ, bir hayranı ile birlikte poz vererek uzun süre sonra ortaya çıkmıştı.