Yeşilçam'ın güzeliyle tam 53 yıl! Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'den çıktı! Ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un eşi Kemal Sunal'ın...

Yeşilçam sinemasının sevilen yüzlerinden Şevket Altuğ, "Şekerpare", "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi birçok unutulmaz filmde rol alarak Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuş bir isimdir. Aynı zamanda "Süper Baba" dizisiyle de hafızalarda yer edinen Altuğ, genellikle medyanın gözlerinden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir. Ancak zaman zaman medyada yer almayı sürdüren Altuğ, geçtiğimiz haftalarda 81. yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun eşi ise "Süt Kardeşler" filmiyle tanınan bir başka Yeşilçam yıldızıdır. İşte Şevket Altuğ'un hayat arkadaşı ve sanat yolculuklarına dair detaylar...