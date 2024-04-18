Nesrin Cavadzade ile aşk dedikoduları çıkmıştı! Uraz Kaygılaroğlu sevgilisini ilk defa paylaştı! Herkes Nesrin'i beklerken...

Ünlü oyuncular Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu, "Üç Kuruş" dizisindeki rolleriyle tanınan başarılı bir ikili. İkili arasında aşk dedikoduları uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyordu. Cavadzade, Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan bir video paylaşarak bu dedikodulara yeni bir boyut kazandırmıştı. Ancak Uraz Kaygılaroğlu, bu söylentilere son vermek için beklenmedik bir hamle yaptı ve sosyal medyadan sevgilisiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak herkesi şaşırttı.
Nesrin Cavadzade "Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününde samimi halleri dikkat çekmişti.
Hakkında bir dönem sürekli Nesrin Cavadzade ile aşk haberi çıkan ve eski eşi Melis İşiten ile tekrardan barışacağına dair haberlerle de gündem olan Kaygılaroğlu, bu söylentilere son noktayı koydu.
Bir kesim Nesrin ile Uraz'ın birlikte olduğunu beklerken gördükleri fotoğraf karşısında şoke oldu.