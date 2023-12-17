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Duygu Nebioğlu'dan Metin Akpınar paylaşımı "Ben de izliyorum" 35 yıllık büyük sır ortaya çıkmıştı evden çıkmıyordu

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, katıldığı programlarda hakkını aradı, bugüne kadar anlatamadığı ne kadar şey varsa, her şeyi anlatmış ve Akpınar hakkında "Evden dışarı çıkmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, programa katılınca Nebioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 17:11 Güncelleme 17 Aralık 2023, 17:14
Duygu Nebioğlu’dan Metin Akpınar paylaşımı Ben de izliyorum 35 yıllık büyük sır ortaya çıkmıştı evden çıkmıyordu 1

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Duygu Nebioğlu’dan Metin Akpınar paylaşımı Ben de izliyorum 35 yıllık büyük sır ortaya çıkmıştı evden çıkmıyordu 2

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Duygu Nebioğlu’dan Metin Akpınar paylaşımı Ben de izliyorum 35 yıllık büyük sır ortaya çıkmıştı evden çıkmıyordu 3

"ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Nebioğlu, davadan sonra kendisine kimsenin ulaşmadığını ve babasıyla iletişim kurmadığını söylemişti.

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