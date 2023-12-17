Duygu Nebioğlu'dan Metin Akpınar paylaşımı "Ben de izliyorum" 35 yıllık büyük sır ortaya çıkmıştı evden çıkmıyordu

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, katıldığı programlarda hakkını aradı, bugüne kadar anlatamadığı ne kadar şey varsa, her şeyi anlatmış ve Akpınar hakkında "Evden dışarı çıkmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, programa katılınca Nebioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti.