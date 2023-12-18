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Serenay Sarıkaya 40 milyon TL'ye Boğaz'da kaldı kendine bahçe katı satın aldı! Mert Demir'le sevgili olduğu söylenen Serenay'ın evi...

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Sarıkaya Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı şarkısınd vokal yaptığını kabul etmiş, aşk sorularına ise "Durun bakalım" diye yanıt vermişti. Olay kadın Serenay Sarıkaya bu kez Boğaz'daki 40 milyon TL'lik eviyle gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:00 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:27
Serenay Sarıkaya 40 milyon TL’ye Boğaz’da kaldı kendine bahçe katı satın aldı! Mert Demir’le sevgili olduğu söylenen Serenay’ın evi... 1

Serenay Sarıkaya cephesinde şu sıralar gündem epey yoğun.

Serenay Sarıkaya 40 milyon TL’ye Boğaz’da kaldı kendine bahçe katı satın aldı! Mert Demir’le sevgili olduğu söylenen Serenay’ın evi... 2

Geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu Sarıkaya.

Serenay Sarıkaya 40 milyon TL’ye Boğaz’da kaldı kendine bahçe katı satın aldı! Mert Demir’le sevgili olduğu söylenen Serenay’ın evi... 3

"Ateşe Düştüm" adlı şarkıda vokal yaptığı iddialarını kabul eden Sarıkaya, aşk sorularına ise "Durun bakalım" diyerek açık kapı bırakmıştı.

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