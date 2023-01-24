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Haberler Magazin Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır'ın memleketi...

Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır'ın memleketi...

Şimdilerde Ömer dizinde rol alan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın memleketi şaşırttı. Son olarak seyirci karşısına filtresiz çıkmasıyla takdir toplayan güzel oyuncu son zamanların en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor.

24.01.2023 10:33 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:33
Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır’ın memleketi...

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır'ın memleketini duyan şaştı kaldı. Herkes başka biliyordu! 41 yıl yaşındaki ünlü oyuncu 2011- 2012 yıllları arasında Ali Sunal ile evli kalmıştı. 2022 yılında ise Emir Ersoy ile evlenen güzel oyuncunun çocuğu bulunmuyor. Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler, Hatirla Gönül, Kulüp, Evlilik Hakkında Her Şey, Hayat Bilgisi gibi bir çok ünlü yapımda rol aldı. Peki Gökçe Bahadır nereli? İşte Bahadır'ın memleketi...

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Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır’ın memleketi...

Ömer dizisinin seyircileri, Gökçe Bahadır'ın doğal haliyle rol oynamasını takdir ederken, rolüne çok uyduğunu da dile getirdi.

Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır’ın memleketi...

Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, canlandırdığı Gamze karakteriyle de adından söz ettiriyor.

Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır’ın memleketi...

Bahadır'ın filtresiz olarak izleyici karşısına çıkması Twitter'da çok konuşuldu. Bahadır için "Gökçe de bizdenmiş" gibi yorumlar yapıldı. Bahadır, doğal hali ile izleyiciden tam not aldı.

Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır’ın memleketi...

Zor hayat şartları ile mücadele eden Gamze'nin yüzündeki yorgunluk izleyenlerinin seyirciye olduğu gibi aktarılması takdir topladı.

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