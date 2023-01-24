Duyanın ağzı açık kaldı! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır bakın aslen nereli çıktı! İşte Gökçe Bahadır’ın memleketi...

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır'ın memleketini duyan şaştı kaldı. Herkes başka biliyordu! 41 yıl yaşındaki ünlü oyuncu 2011- 2012 yıllları arasında Ali Sunal ile evli kalmıştı. 2022 yılında ise Emir Ersoy ile evlenen güzel oyuncunun çocuğu bulunmuyor. Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler, Hatirla Gönül, Kulüp, Evlilik Hakkında Her Şey, Hayat Bilgisi gibi bir çok ünlü yapımda rol aldı. Peki Gökçe Bahadır nereli? İşte Bahadır'ın memleketi...