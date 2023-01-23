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Haberler Magazin 4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

Aile Şerefi, Çiçek Abbas, Doktor Civanım, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Şendul Şaban ve daha nicesinde rol alan Ayşen Gruda, "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteri ile herkes tarafından tanındı ve Yeşilçam'ın domates güzeli olarak hafızalara kazındı. Yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gruda, pankreas kanserine bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümünün 4'üncü yıl dönümünde sevenleri tarafından anılan Yeşilçam yıldızının kardeşi de yaptığı paylaşımla yürek burktu. Ayşen Gruda'nın ünlü oyuncunun ablası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşen Gruda'nın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi kimmiş...

takvim.com.tr
23.01.2023 19:33 - Son Güncelleme: 23.01.2023 19:33
4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başlayan Ayşen Gruda, ilk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı tiyatro oyununda oynadı.

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4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

Yeşilçam'ın domates güzeli olarak hafızalara kazınan Gruda; Aile Şerefi, Çiçek Abbas, Doktor Civanım, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Şendul Şaban ve daha nicesinde rol aldı.

4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

Yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gruda, pankreas kanserine bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında aramızdan ayrıldı.

4 yıl önce aramızdan ayrılan Ayşen Gruda’nın kardeşi de çok ünlü çıktı! Ablasını ölüm yıldönümünde andı! Yeşilçam’ın domates güzeliydi...

Ölümünün 4'üncü yıl dönümünde sevenleri tarafından anılan Yeşilçam yıldızının kardeşi de yaptığı paylaşımla yürek burktu.

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