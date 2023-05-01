Duyan küçük dilini yuttu! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat memleketiyle şaşırttı! Bakın 61 yaşındaki Uğur Polat aslen nereliymiş...

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizi Yargı'da Yekta Tilman karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 61 yaşındaki oyuncu Yeditepe İstanbul, Sultan Makamı, Seher Vakti, Aşk Yakar gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Uğur Polat aslen nereliymiş...