Duyan küçük dilini yuttu Meğer Emre Altuğ... Kuruluş Osman'ın Valide'si Deniz Barut ile Çağla Şikel aralarındaki o gerçekle şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihan Sultan rolü ile karşımıza çıkan Deniz Barut o gerçekle şaşırttı. 40 yaşındaki oyuncu 2005 yılında Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenmişti. Çift 2019 yılında anlaşamayarak boşandı. İkilinin Kuzey ve Uzay adında 2 çocuğu bulunuyor. Deniz Barut'un evlendiğini ve çocuğu olduğunu bilmeyenler şaşırırken, Çağla Şikel ve Emre Altuğ detayı ise herkesi şoke etti. 14 yıl Bakkalbaşıoğlu ile aynı yastığa baş Koyan oyuncunun çocukları meğer Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un çocukları ile...