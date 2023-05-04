Duyan küçük dilini yuttu Meğer Emre Altuğ... Kuruluş Osman'ın Valide'si Deniz Barut ile Çağla Şikel aralarındaki o gerçekle şaşırttı!
Başrolünde Burak Özçivit ve Özge Türer'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Valide Sultan rolünü canlandıran başarılı oyuncu Deniz Barut hakkındaki o gerçek şaşırttı. Duyan küçük dilini yuttu! Meğer Çağla Şikel ve Emre Altuğ...
Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihan Sultan rolü ile karşımıza çıkan Deniz Barut o gerçekle şaşırttı. 40 yaşındaki oyuncu 2005 yılında Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenmişti. Çift 2019 yılında anlaşamayarak boşandı. İkilinin Kuzey ve Uzay adında 2 çocuğu bulunuyor. Deniz Barut'un evlendiğini ve çocuğu olduğunu bilmeyenler şaşırırken, Çağla Şikel ve Emre Altuğ detayı ise herkesi şoke etti. 14 yıl Bakkalbaşıoğlu ile aynı yastığa baş Koyan oyuncunun çocukları meğer Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un çocukları ile...
Avlu, Hekimoğlu, Destan gibi dizilerde rol alan, şimdilerde ise atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Valide İsmihan Sultan karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Deniz Barut özel hayatıyla merak konusu oldu.
Barut hakkında araştırma yapanlar, özellikle Deniz Barut'un daha önce evlendiğini ve çocuklarını öğrenince şaşırıyor.
Güzel oyuncu 2005 - 2019 yılları arasında Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evli kalmıştı. İkilinin Kuzey ve Uzay adında da iki çocukları bulunuyor.
ÇAĞLA ŞİKEL - EMRE ALTUĞ DETAYI
Deniz Barut hakkında araştırma yapanlar o detayı öğrenince de çok şaşırıyor.