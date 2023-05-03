Nadide Sultan'dan olay itiraf! Sevgilisi tarafından öldürülen Çifte Bela'nın Osman'ı Mümtaz Sevinç'in ölüm haberini böyle almış: "Babanız..."
Nadide Sultan'dan olay itiraf! Sevgilisi tarafından öldürülen Çifte Bela'nın Osman'ı Mümtaz Sevinç'in ölüm haberini ilk kendisinin aldığını belirten Nadide Sultan açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Konyalım' şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren ve şimdilerde bir çocuk annesi olan Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten 2018 yılında Kaan adından bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Başrolünü Ayşe Tolga ile paylaştığı Çifte Bela dizisinde de oyunculuktaki yeteneğini sergileyen Nadide Sultan, Mümtaz Sevinç itirafıyla gündemde.
03.05.2023 12:30 - Son Güncelleme: 03.05.2023 12:52
Nadide Sultan'dan olay itiraf! Sevgilisi tarafından öldürülmüştü Çifte Bela'nın Osman'ı Mümtaz Sevinç'in ölüm haberini böyle almış...
1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Çifte Bela dizisinde babası rolündeki Mümtaz Sevinç'in ölüm haberinin ilk olarak kendisine verildiğini söyleyen Nadide Sultan dikkat çeken bir itirtafta bulundu.