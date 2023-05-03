Burcu Güneş'ten annesiyle ilgili ağızları açık bırakan itiraf! 'Hayatımdan roman çıkar' dedi gerçeği açıkladı: "Babaannem..."
Burcu Güneş'ten annesiyle ilgili ağızları açık bırakan itiraf! 'Hayatımdan roman çıkar' dedi gerçeği açıkladı. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, konuk olduğu programda hakkında bilinmeyenleri anlattı. Annesi ile ilgili yıllar sonra itirafta bulunan Burcu Güneş, "İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar" diyerek bakın neler söyledi.
Burcu Güneş'ten annesiyle ilgili ağızları açık bırakan itiraf! 'Hayatımdan roman çıkar' dedi gerçeği açıkladı.
Ceyda Düvenci'niin programına konuk olan Burcu Güneş itiraflarıyla dikkat çekti. "Yedi yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemle hiç karşılaşamadım, göremedim. Evin içinde babaannemin maskülen ve otoriter şekilde davranışıyla büyüdüm" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDAN ÇOK GÜZEL BİR ROMAN ÇIKAR"
Güneş sözlerine "Evde dedem, babam ve babaannem vardı. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz. Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum" diyerek devam etti.