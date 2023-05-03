Burcu Güneş'ten annesiyle ilgili ağızları açık bırakan itiraf! 'Hayatımdan roman çıkar' dedi gerçeği açıkladı: "Babaannem..."

"HAYATIMDAN ÇOK GÜZEL BİR ROMAN ÇIKAR"



Güneş sözlerine "Evde dedem, babam ve babaannem vardı. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz. Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum" diyerek devam etti.